Из Владимирской области на фронт ушло более 280 тысяч человек

Из Владимирской области на фронт ушло более 280 тысяч человек22 июня, в День памяти и скорби, ранним утром во Владимире прошла патриотическая акция «Свеча памяти». В ней приняли участие Губернатор Владимир Сипягин, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, руководители департаментов и структурных подразделений областной администрации, представители общественных организаций, ветераны, волонтёры, студенты, военнослужащие, активисты поисковых отрядов Владимирской области.Памятная акция началась ровно в 4 часа утра на площади Победы. Именно в это время 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война – одно из самых трагических событий в истории нашего Отечества. Из Владимирской области на фронт ушло более 280 тысяч человек. Половина из них не вернулась к родным очагам.Участники акции возложили цветы и поставили лампады к мемориалу воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и почтили их память минутой молчания.«В День памяти и скорби мы говорим о каждом из владимирцев, ушедших на фронт, о каждой сложной военной судьбе, о каждом великом подвиге. Мы всегда будем благодарны фронтовикам и труженикам тыла за их бессмертный подвиг, за мирное небо над головой, за свободу и независимость нашей Родины. Сегодняшняя акция – символ неразрывной связи поколений. Наши поисковики проводят большую работу по возвращению имён павшим защитникам Отечества. Её результатом стало перезахоронение на малой Родине уже 29 бойцов и командиров Красной Армии – уроженцев Владимирской земли, – отметил Владимир Сипягин, общаясь с журналистами. – Накануне я подписал постановление о единовременной денежной выплате «детям войны», проживающим в нашей области. К 75-летию Великой Победы они получат по 1000 рублей».На площади Победы областного центра также прошла Всероссийская акция «Красная гвоздика». За символическое пожертвование волонтёры раздавали значки с изображением всенародного символа памяти. Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Память поколений» для дальнейшего распределения их по регионам России с целью улучшения социально-бытовых условий ветеранов Великой Отечественной войны.