В Гусь-Хрустальном районе установили самый высокий – 5-й класс пожарной опасности

В Гусь-Хрустальном районе установили самый высокий – 5-й класс пожарной опасностиВласти Владимирской области обсудили вопросы предотвращения природных пожаров в условиях высокого класса пожарной опасности21-го июня прошло заседание областной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Его провели врио заместителя главы региона Александр Байер и врио начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Руслан Блинов.В связи с по-настоящему жаркой погодой в Гусь-Хрустальном районе установили самый высокий – 5-й класс пожарной опасности, а в Александровском, Меленковском и Киржачском районах – 4-й класс пожарной опасности, на остальной территории области – 3-й класс пожарной опасности.Всего в этом году в регионе потушили 96 очагов лесных пожаров на общей площади более 145 гектаров. За аналогичный период прошлого года было всего 20 очагов на площади 9 гектаров.Наибольшее количество лесных пожаров произошло на землях Гороховецкого лесничества, Оборонлеса, а также в Селивановском, Киржачском и Гусь-Хрустальном районах.На заседании отметили, что во Владимирской области продолжает действовать особый противопожарный режим – строго запрещают разведение костров и ограничивают допуск населения в леса.