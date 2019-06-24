Происшествия произошли за одни выходные

Происшествия произошли за одни выходныеРегиональный СледКом проводит доследственные проверки по фактам травмирования троих детей, выпавших из окон.Наиболее тяжёлые травмы получил 3-летний мальчик из Радужного. Днём 21 июня ребёнок, оставшись без присмотра мамы, пришёл на балкон, облокотился на шиферное ограждение, нижний лист которого обломился. Малыш упал с высоты 4-го этажа на землю. В состоянии травматического шока ребёнка доставили в ОДКБ. Врачи смогли вывести мальчика из комы, однако состояние здоровья малыша остаётся крайне сложным.Следователи осмотрели место происшествия и установили, что благополучная семья, на иждивении которой находится двое маленьких детей, проживает в однокомнатной квартире на условиях социального найма. Дом старой постройки, ограждение балкона довольно ветхое.Как рассказала мама мальчика, в жаркую погоду открытый балкон - единственное спасение. При этом она признала, что на короткое время сын остался без контроля.В тот же день в Гусь-Хрустальном районе с высоты первого этажа упал 2-летний мальчик. Малышу оказывают необходимую медицинскую помощь.Специалисты СК выяснили, что мальчик, оставшись без контроля взрослых, с кровати, стоящей у окна, забрался на подоконник и упал вниз на землю.А 23 июня в Гусь-Хрустальном пострадал ещё один ребенок. Семья проживает в коммунальной квартире на 5 этаже. Женщина ушла на кухню, чтобы приготовить еду для маленького сына, который забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал вниз. С травмами различной степени тяжести 3-летнего мальчика госпитализировали.В семьях глубоко переживают случившееся.