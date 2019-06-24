В прошлом году Владимир был «Библиотечной столицей России»

В прошлом году Владимир был «Библиотечной столицей России»Между городом Москвой и Владимирской областью прошла безвозмездная передача книг из фондов столичных библиотек в библиотеки нашего региона. Это случилось по инициативе Владимира Сипягина в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве со столицей.Из Центральной библиотеки имени Н.А. Некрасова во Владимирскую область поступило более 1 тысячи книг. Из Центральной городской деловой библиотеки Москвы передали около 1,5 тысяч книг и журналов, собранных библиотеками столицы для жителей нашего региона.«Во Владимирской области 455 муниципальных библиотек. В последнее время наблюдается тенденция к уменьшению их фонда. Во многих муниципальных образованиях из местного бюджета финансируется только подписка. Средств федеральных субсидий на комплектование фондов общедоступных библиотек недостаточно для решения проблемы. Глава региона Владимир Сипягин обратился к мэру Москвы Сергею Собянину за содействием в решении вопроса недостаточного комплектования фондов муниципальных, в особенности сельских библиотек региона. Книги будут переданы в муниципальные городские и сельские библиотеки, демонстрирующие хорошие показатели в работе и нуждающиеся в обновлении книжных фондов», – отметила врио первого заместителя Губернатора Марина Чекунова.Напомним, это уже не первая акция, направленная на пополнение библиотечных фондов Владимирской области, которая проводится при содействии областной администрации. В регионе при поддержке органов исполнительной власти регулярно проводятся различные мероприятия, например, «Дарите книги с любовью». В 2017 году участники этой акции помогли Купреевской библиотеке Гусь-Хрустального района восстановить книжный фонд, которой пострадал при пожаре.Для повышения престижа и статуса человека читающего, продвижения современной литературы и лучших образов русской классической литературы во Владимирской области проводится множество интересных и значимых мероприятий. Вот только некоторые из них: областной фестиваль «Открытая книга», конкурс «Книга года», проект «Писатели на Владимирской земле», в рамках которого организуются встречи с известными российскими детскими писателями, открытые лекции известных людей о своих любимых авторах «Классно о классиках». Для слепых и слабовидящих читателей подготовлен и реализован проект «Читаем Солоухина вместе»: в создании аудиокниги приняло участие около 60 известных людей области. В прошлом году Владимир был «Библиотечной столицей России».