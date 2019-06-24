Звезда Дома-2 Алена Рапунцель стала мамой три месяца назад. Но ее сын Богдан уже переведен на искусственное вскармливание. Все дело – в не лучшем состоянии здоровья мамы.

Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель стала мамой три месяца назад. Но ее сын Богдан уже переведен на искусственное вскармливание. Все дело – в не лучшем состоянии здоровья мамы.Сегодня Алена Рапунцель плотно сидит на медицинских препаратах. "После родов я пила таблетки, которые нельзя совмещать с грудным вскармливанием, – говорит звезда "Дома-2". – Сейчас не кормлю грудью вообще из-за определенных медицинских показаний".Врачи оторвали ребенка от груди Алены, и она очень переживает из-за этого. Мол, ранний отказ от материнского молока может в будущем серьезно сказать на имунной системе ребенка.Впрочем, и без сидения на таблетках Рапунцель изначально не могла полностью обеспечить ребенка необходимыми полезными веществами в достаточном количестве, поскольку собственного молока у нее было не так много. А сын, когда недополучал еду, начинал капризничать. Поэтому, как пишет журнал если бы не было противопоказаний, Рапунцель бы постаралась бы по максимуму сцеживать собственное молоко, пока оно не пропадет".А вот сестре Алены Ольге Рапунцель повезло больше. У той молока было столько, что даже хватало, чтобы баловать собственного мужа "лакомством". Красавица признавалась, что оба кайфовали от вкуса. "Молоко у меня сладкое. Димка (Дмитренко, муж – Прим. ред.) его пробовал", – заявляла звезда "Дома-2". А любили друг друга они прямо при новорожденном. "После родов мы стали заниматься сексом чаще, – заверила Рапунцель. – Во время соития аж матрас с кровати съезжает, но соседи пока не жалуются.Дима требует утром и перед сном. Я немного откладываю – говорю, что нужно дочку уложить спать. Ее колыбелька находится в нашей комнате. Но мы справляемся – одной рукой качаем кроватку малышки. Нас хватает и на ребенка, и на любовь".