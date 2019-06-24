Телеведущая борется с лишним весом. Однако Лариса Гузеева призналась, что избавление от ненавистных килограммов дается ей трудно.

Телеведущаяборется с лишним весом. Однако Лариса Гузеева призналась, что избавление отненавистных килограммов дается ей трудно.Телесваха сообщилаподписчикам в Instagram, что следует собственной системе питания. Актрисазаявила, что будет есть только полезные продукты: рыбу, каши и фрукты.Однако ведущей "Давайпоженимся!" на Первом канале надоело сидеть на диете. Ограниченияв еде даются звезде тяжело. Так, Лариса Гузеева рассказала в Stories, чтоотправилась на рынок в надежде купить продукты, которые ей не надоели.Материал дополняется