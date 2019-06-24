Телеведущая
борется с лишним весом. Однако Лариса Гузеева призналась, что избавление от
ненавистных килограммов дается ей трудно.
Телеведущая
борется с лишним весом. Однако Лариса Гузеева призналась, что избавление от
ненавистных килограммов дается ей трудно.
Телесваха сообщила
подписчикам в Instagram, что следует собственной системе питания. Актриса
заявила, что будет есть только полезные продукты: рыбу, каши и фрукты.
Однако ведущей "Давай
поженимся!" на Первом канале надоело сидеть на диете. Ограничения
в еде даются звезде тяжело. Так, Лариса Гузеева рассказала в Stories, что
отправилась на рынок в надежде купить продукты, которые ей не надоели.
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