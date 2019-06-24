Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга организации. Россиянин Карен Хачанов сумел сохранить в нем девятое место, набрав 2980 баллов. Другой представитель России Даниил Медведев также остался на своей позиции, расположившись на 13-й строчке (2625 очков).

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленную версию рейтинга организации. Россиянин Карен Хачанов сумел сохранить в нем девятое место, набрав 2980 баллов. Другой представитель России Даниил Медведев также остался на своей позиции, расположившись на 13-й строчке (2625 очков).Серб Новак Джокович по-прежнему возглавляет рейтинг АТР. В его активе 12415 баллов. Следом идут испанец Рафаэль Надаль (7945), швейцарец Роджер Федерер (6620), австриец Доминик Тим (4595) и немец Александр Зверев (4405).В сотню лучших теннисистов мира попал еще один представитель России Андрей Рублев. Он занимает 78-е место, имея в активе 696 баллов.