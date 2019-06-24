В этом году акция объединила около 100 участников

В этом году акция объединила около 100 участников22 июня 1941 года – особая дата для каждого жителя нашей страны. Тогда на Родину обрушились всесокрушающие стальные вихри самой страшной войны в истории человечества, унёсшие десятки миллионов человеческих жизней.Спустя многие десятилетия, потомки великих героев, отстоявших свою свободу, землю и культуру, нарекли роковое число на календаре «Днём памяти и скорби»...Связь поколенийВ Киржаче одну из важнейших для сохранения национальной идентичности памятных дат традиционно отмечают акцией «Мирный рассвет». Её основная цель – формирование у современного поколения уважения к боевым и трудовым подвигам дедов и прадедов.«Суть мероприятия - объединить всех неравнодушных жителей и гостей Киржача в велопробеге, маршрут которого включает посещение 3 городских мемориалов, посвящённых воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. Там они торжественно возлагают цветы и отдают дань памяти героическим предкам, ценой собственных жизней даровавшим нам возможность встречать мирный рассвет», - говорит коммерческий директор ОАО «Киржачская типография» Дмитрий Гусев.Конечная точка 12-километровго маршрута – уютный Александровский сад, что цветёт возле знаменитого Типографского моста. Там участников велопробега уже поджидали щедрые порции гречневой каши с тушёнкой, которую заблаговременно приготовили в армейских полевых кухнях, стаканчики с чаем и оборудованные для отдыха места.Разгорячённые ездой киржачане не скрывали своих эмоций:«В этом году мы, вместе с внуками, впервые приняли участие в акции и это было потрясающе, – делится впечатлениями коренная жительница Киржача Надежда Лапшова. - Поначалу я переживала - ехать наравне с молодёжью не просто, всё-таки возраст... Но когда начался велопробег – стало так хорошо! Хоть мы и не первые ехали, но выдержали всю дистанцию. Остальные участники прекрасно к нам отнеслись, уделяли много внимания и помогали во всём. Жители приветствовали одобряющими словами, фотографировали и махали руками, а водители поддерживали сигналами. Несмотря на то, что день – очень скорбный, люди были воодушевлены общим порывом. Когда мы приехали, нас очень тепло встретили, накормили и устроили кинопоказ. Раньше, до «Мирного рассвета», в нашем городе подобных мероприятий не проводили. Мы очень благодарны организаторам за эту акцию».Длинная дорогаВ этом году мероприятие объединило около сотни участников – налицо прогресс, по сравнению с прошлым годом.«Жители города, которые не смогли принять участие, мысленно были с нами. Ведь не у всех есть велосипед... Велосипедистов встречали доброжелательно, приветствовали и не вызывает сомнений, что в будущем нас будет всё больше и больше. Люди объединяются, чтобы вместе отдать дань памяти предкам, которые положили свои жизни на полях сражений», - говорит глава Киржача и участник акции Валентин Тюленев.Организаторы уверены, что и дальше будут развивать формат подобных мероприятий. Планы впечатляют:«Патриотическую линию мы продолжим усиливать, - говорит меценат Евгений Фёдоров. - В ближайшее время нас ждёт большой проект, который инициирует «Мирный рассвет» - закладка «Патриот-парка» на Вшивой горке. Сейчас там уже есть 2 пространства – музейно-парковая зона и посвящённый Великой Отечественной войне музейный комплекс «Рубеж-12». Рядом с ними мы хотим сделать «Патриот-парк», который позволит проводить мероприятия в стиле «Гонки героев»»