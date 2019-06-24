Процесс интеграции двух государств близится к финалу, однако еще остается ряд вопросов, которые требуют решения. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал работу по проекту, разложив белорусские яйца по трем корзинам.

Процесс интеграции двух государств близится к финалу, однако еще остается ряд вопросов, которые требуют решения. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал работу по проекту, разложив "белорусские яйца" по трем корзинам.Чтобы процесс интеграции между Россией и Белоруссией был завершен, две страны должны изменить свое национальное законодательство "необратимым образом". Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.По его словам, реализация проекта позволит достигнуть целей, которые ставились еще в 1999 году при подписании союзного договора. При этом Медведев затруднился оценить степень сближения двух государств, отметив, что измерять все в цифрах довольно сложно."Но я по-другому сейчас скажу. У нас сейчас есть три корзины вопросов. Первая – это вопросы, по которым у нас одинаковое понимание сути и одинаковое понимание сроков внедрения в нашу жизнь этих перемен", – заметил Медведев.По его словам, во второй корзине лежат те вопросы, которые воспринимаются странами одинаково, но единого понимания как их решать пока нет, как нет и сроков. Третья категория – это вопросы, которые требуют дополнительных юридических консультаций, поскольку законодательство двух стран по-разному трактует возможности их решения.Белорусский коллега Сергей Румас подчеркнул, что третья корзина самая "тяжелая". Пользователи в свою очередь отметили, что пока "яйца Лукашенко" раскладывают по корзинам, процесс интеграции стопориться и вообще непонятно, завершиться ли он когда-нибудь.