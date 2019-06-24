Президент Украины Владимир Зеленский проявил полную безучастность к судьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая во время их совместного мероприятия зашлась в судорогах от обезвоживания. Расплата за холодность и малодушие пришла к лидеру Незалежной очень скоро.
Президент Украины Владимир Зеленский проявил полную безучастность к судьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая во время их совместного мероприятия зашлась в судорогах от обезвоживания. Расплата за холодность и малодушие пришла к лидеру Незалежной очень скоро.
Отказ помочь канцлеру ФРГ обернулся для Зеленского серьезным
ударом по его авторитету. Шокированные европейские журналисты бросились
осуждать поступок Зеленского. Так, немецкая Die Tageszeitung иронично назвала
лидера Незалежной "настоящим мужчиной".
Газета припомнила бывшему комику его слова на переговорах с
президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда Зеленский назвал украинок
главным брендом своей страны". В поведении президента Украины немецкие
журналисты усмотрели признаки сексизма. "Приступы сексизма у Зеленского это
одно, существенные проблемы в знании истории и страноведения – уже другое", —
сокрушаются журналисты.
На прошлой неделе совершил первый зарубежный визит
в качестве президента. Глава государства направился во Францию, после чего
посетил Германию.
Во время встречи с Зеленским канцлеру ФРГ Ангеле Меркель
стало плохо, ее начало трясти. В это время оба политика стояли на красной
дорожке и слушали гимн в исполнении оркестра. Глава германского правительства
пыталась скрыть судороги, но ее колотило все сильнее. Позже она объяснила свое
недомогание жарой и обезвоживанием.
Стоявший рядом Зеленский проявил безучастность к судьбе
Меркель. Президент Украины пытался делать вид, что не замечает страданий
канцлера. Поведение главы Незалежной вызвало шквал критики в немецкой прессе.
На пресс-конференции по итогам переговоров
попытался оправдаться. Он заверил, что Меркель была в полной безопасности.