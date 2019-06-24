Президент Украины Владимир Зеленский проявил полную безучастность к судьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая во время их совместного мероприятия зашлась в судорогах от обезвоживания. Расплата за холодность и малодушие пришла к лидеру Незалежной очень скоро.

Президент Украины Владимир Зеленский проявил полную безучастность к судьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая во время их совместного мероприятия зашлась в судорогах от обезвоживания. Расплата за холодность и малодушие пришла к лидеру Незалежной очень скоро.Отказ помочь канцлеру ФРГ обернулся для Зеленского серьезнымударом по его авторитету. Шокированные европейские журналисты бросилисьосуждать поступок Зеленского. Так, немецкая Die Tageszeitung иронично назвалалидера Незалежной "настоящим мужчиной".Газета припомнила бывшему комику его слова на переговорах спрезидентом Франции Эммануэлем Макроном, когда Зеленский назвал украинокглавным брендом своей страны". В поведении президента Украины немецкиежурналисты усмотрели признаки сексизма. "Приступы сексизма у Зеленского этоодно, существенные проблемы в знании истории и страноведения – уже другое", —сокрушаются журналисты.На прошлой неделе совершил первый зарубежный визитв качестве президента. Глава государства направился во Францию, после чегопосетил Германию.Во время встречи с Зеленским канцлеру ФРГ Ангеле Меркельстало плохо, ее начало трясти. В это время оба политика стояли на краснойдорожке и слушали гимн в исполнении оркестра. Глава германского правительствапыталась скрыть судороги, но ее колотило все сильнее. Позже она объяснила своенедомогание жарой и обезвоживанием.Стоявший рядом Зеленский проявил безучастность к судьбеМеркель. Президент Украины пытался делать вид, что не замечает страданийканцлера. Поведение главы Незалежной вызвало шквал критики в немецкой прессе.На пресс-конференции по итогам переговоровпопытался оправдаться. Он заверил, что Меркель была в полной безопасности.