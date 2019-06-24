Актриса предстала на публике в прозрачном платье. Лиза Арзамасова
опубликовала видео в Instagram.
Актриса предстала на публике в прозрачном платье. Лиза Арзамасова
опубликовала видео в Instagram.
"Колыбельная Туниского настроения. Всем добрых снов
или – доброй бессонницы", – подписала видео артистка. Судя по всему, пост Лизы
Арзамасовой лишил сна ее поклонников-мужчин.
Реакция
пользователей соцсети на пикантный ролик не заставила себя долго ждать. "Слишком горячо. Теперь точно не усну", "Арзамасова,
не смущай подписчиков!", "Лиза-Антреприза-Красивая каприза", – приводит
комментарии подписчиков