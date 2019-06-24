Актриса предстала на публике в прозрачном платье. Лиза Арзамасова опубликовала видео в Instagram.

Актриса предстала на публике в прозрачном платье. Лиза Арзамасоваопубликовала видео в Instagram."Колыбельная Туниского настроения. Всем добрых сновили – доброй бессонницы", – подписала видео артистка. Судя по всему, пост ЛизыАрзамасовой лишил сна ее поклонников-мужчин.Реакцияпользователей соцсети на пикантный ролик не заставила себя долго ждать. "Слишком горячо. Теперь точно не усну", "Арзамасова,не смущай подписчиков!", "Лиза-Антреприза-Красивая каприза", – приводиткомментарии подписчиков