Участница шоу Уральские пельмени Илана Юрьева выложила в своем Instagram новый пост. Она подняла довольно щепетильную тему и высказала свое недовольство.

Участница шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева выложила в своем Instagram новый пост. Она подняла довольно щепетильную тему и высказала свое недовольство.На видео артистка убирает экскременты своей собаки самодельным совком из пластиковой бутылки. "Вы убираете за своей собакой кака? Вот вы не убираете, а я убираю. А, какая гадость", – сказала она.Накануне звезда провела опрос на эту тему в своей социальной сети. Результаты, буквально, повергли ее в шок.70% респондентов не выкидывают фекалии своих питомцев.Более того, они открыто говорят об этом и не стесняются. "Люди, вы серьезно? Вы ругаете нашу страну, власть, президента, а сами даже не можете убрать за своей собакой?!" – негодовала Юрьева.Для многих подписчиков этот вопрос оказался актуальным, и они поддержали знаменитость. "Убираем за собаками всегда. Поддерживаю тебя!", "Полностью с тобой согласна!", "Очень правильное и не смешное видео!", "Какая вы молодчина. Хороший пример для многих", – наперебой писали поклонники."Не будьте свиньями, господа", – призвала активный пользователь сети.Некоторые не одобрили самодельный совок Иланы. "А ведь это удобрение для растений. Оно разложится само по себе, от воды. А вот пластиковая бутылка – она никогда сама не разложится", – высказалась критик.