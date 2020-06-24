24.06.2020

2020-06-24 18:45:05

449 человек во Владимирской области обратились к врачам с подозрением на коронавирус

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 23 июня (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 326, больных с признаками внебольничной пневмонии – 123.

По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 25 пациентов с ОРВИ и 778 – с пневмонией, сообщил департамент здравоохранения.

2371 пациент с новой коронавирусной инфекцией в регионе выздоровел, в том числе за 23 июня – 93 человека.

За период наблюдения в области отмечено 55 летальных случаев.