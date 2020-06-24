Бюрократия может стоить жизни: есть тяжелые заболевания, когда время принципиально важно. Как использовать средства от налогообложения людей, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год? Об этом в эфире телеканала Россия 24 рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Бюрократия может стоить жизни: есть тяжелые заболевания, когда время принципиально важно. Как использовать средства от налогообложения людей, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год? Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.— Здравствуйте, Анна Юрьевна! Спасибо, что вы к нам присоединились. Повышение налога на богатых даст, об этом сказал Владимир Путин, порядка 60 миллиардов рублей. Эти деньги направят на помощь детям с редкими заболеваниями. Насколько эта сумма существенная, масштабна в сравнении с масштабом необходимой помощи?— В выступлении президента прозвучало очень много ответов на вопросы, оно таким чутким было. Что касается этого больного вопроса — обеспечения лекарственными препаратами детей с орфанными заболеваниями, который до последнего времени буквально висел в воздухе. Не так давно на встрече с президентом и с многодетными семьями я поднимала вопрос о детях со СМА — спинально-мышечной атрофией. Этот вопрос обсуждался неоднократно, в том числе у нас наблюдается рост более 80 процентов как раз по обеспечению детей с орфанными заболеваниями лекарственными препаратами. Буквально вчера мы обсуждали снова эту тему. И вот ответ на тот вопрос, который стоял перед многими. Сумма достаточно серьезная, внушительная. Да, мы знаем, что обеспечение одного ребенка лекарственным препаратом может стоить и порядка 50 миллионов рублей, но мы понимаем и знаем, и это прозвучало также в выступлении президента, что остальные меры поддержки все сохраняются, то есть плюс ко всем мерам поддержки. Более того, я хотела бы сказать: важно, что отмечен механизм и необходимость создания прозрачного процесса передачи этих денег детям. Это тоже очень важный момент. Поэтому я надеюсь, и тысячи семей надеются на то, что это решение уже наступит, такое долгожданное.— Детям со спинально-мышечной атрофией, если я не ошибаюсь, необходим укол, который стоит каких-то абсолютно бешеных денег, то ли миллион, то ли два миллиона долларов. Этот укол обязательно нужно сделать до двух лет?— Есть несколько вариантов лечения. Это может быть одним препаратом одно введение, есть препарат "Спинраза", который уже зарегистрирован на территории Российской Федерации. Мы тоже старались: сначала добивались его регистрации, теперь понимаем, что следующий этап наступил — нужно добиться его доступности. Но здесь мы видим ответ на этот вопрос. Я понимаю, что механизмы еще должны быть созданы. Президент как раз об этом сказал: должны быть созданы механизмы. Я надеюсь, что к новому году, как начнется выплата налогов, как раз к 1 января, этот механизм будет создан, прозрачный, понятный. И, самое важное, чтобы избежать можно было этой бюрократии, которая затягивает время. Как раз в случае с тем заболеванием, о котором вы сказали, время принципиально важно. Чем быстрее ребенку подать лекарство, тем больше эффект, тем выше шансы на выздоровление.- Анна Юрьевна, хочется еще спросить про социальные выплаты детям от 3 до 16 лет по 10 тысяч рублей. Эта выплата продлевается автоматически. Насколько это существенные выплаты? Многие говорят, что хотелось бы больше, конечно.— За период самоизоляции и карантинных, ограничительных мер, социальная тема стала топовой. Лишь в последнее время она немного начала сбавлять интенсивность и свой накал. Очень большой запрос на социальную помощь и поддержку, начиная от устранения бюрократических механизмов, заканчивая теми проблемами и ситуациями, в которых оказались некоторые семьи. Так вот эта выплата была одной из самых популярных. Об этом говорит даже следующий косвенный факт, что очень многие семьи просили увеличения возраста получателей этой выплаты с 16 до 18. Мы соответствующее обращение писали в правительство, но сейчас подобное решение принимается на региональных уровнях. Это Курская область, Тверская, Крым — они уже приняли решение о выплате от 16 до 18 лет этим детям. Я считаю, что это заслуживает поддержки в комплексе. Все эти меры, конечно, должны помочь семьям. Уж точно эти средства будут не лишними.— Спасибо большое, Анна Юрьевна!