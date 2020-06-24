Футболисты мадридского Атлетико в Валенсии обыграли местный Леванте с минимальным счетом – 1:0. Победу гостям принес защитник хозяев поля Бруно Гонсалес, забивший мяч в свои ворота на 15-й минуте.

Футболисты мадридского "Атлетико" в Валенсии обыграли местный "Леванте" с минимальным счетом – 1:0. Победу гостям принес защитник хозяев поля Бруно Гонсалес, забивший мяч в свои ворота на 15-й минуте."Атлетико" одержал третью победу кряду, довел беспроигрышную серию до девяти матчей (пять побед, четыре ничьи) и с 55 очками вернулся на третье место в турнирной таблице, а "Леванте" расположился на 11-й строчке, имея в активе 38 очков.В параллельной встрече "Вальядолид" дома сыграл вничью с "Хетафе" – 1:1. В составе "синих" мяч забил Хайме Мата (41-я минута), а у "бело-фиолетовых" голом отметился Энес Унал (45+5), реализовавший пенальти.