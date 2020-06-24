Следующая версия Safari — фирменного браузера Apple — получит встроенную антитрекинговую систему, которая позволит отказаться от дополнительной установки специализированных расширений, таких как Ghostery

Следующая версия Safari - фирменного браузера Apple - получит встроенную антитрекинговую систему, которая позволит отказаться от дополнительной установки специализированных расширений, таких как Ghostery. При посещении сайтов просмотрщик начнет уведомлять пользователей о любых интернет-жучках, рекламных трекерах и других инструментах, отслеживающих активность, и блокировать их.Новая функция конфиденциальности расположится в верхней части Safari, возле адресной строки. Нажав на значок в виде щита, можно будет посмотреть, что именно было заблокировано, а при желании - создать исключения.Помимо этого, браузер Apple начнет предупреждать пользователя о скомпрометированных паролях, если его данные окажутся в базе утечек. В случае обнаружения потенциальной угрозы Safari отобразит соответствующее уведомление. Аналогичная функция, помогающая предотвратить "угон" учетной записи, с конца прошлого года встроена в Google Chrome.Safari с новой системой антитрекинга будет включен в состав операционной системы macOS Big Sur, которая выйдет позднее в этом году. Анонсируя новую версию, в Apple заявили, что браузер коснутся самые крупные изменения с момента выхода программы в 2003 году.В частности, пользователи теперь смогут персонализировать стартовую страницу, установив собственное фоновое изображение, и настроить под себя список для чтения, вкладки iCloud и другие разделы. Также следующая версия Safari получит встроенную функцию перевода, умеющую переводить целые сайты на семь языков (включая русский). Что еще нового появится в macOS Big Sur, можно узнать из нашего материала.