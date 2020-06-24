Организована проверка по сообщениям в СМИ о возможных нарушениях условий авиаперевозки животных. Реакция отечественной транспортной прокуратуры на сразу две неприятные истории с участием животных на рейсах компании Аэрофлот.

"Организована проверка по сообщениям в СМИ о возможных нарушениях условий авиаперевозки животных". Реакция отечественной транспортной прокуратуры на сразу две неприятные истории с участием животных на рейсах компании "Аэрофлот".Одна из них пока только раскручивается. В центре внимания — такса, которая летела в багажном отсеке с Камчатки в Москву. И прибыла в пункт назначения в ужасном виде. С сильно заплывшим, гноящимся глазом. По мнению хозяйки, ударилась о клетку во время полёта. Следовательно, перевозчик не обеспечил надлежащую безопасность.Ну а второй случай, без преувеличения, гремит на всю Россию. Огромный резонанс вокруг поста в "Инстаграм" некой Кристины Ильичевой. Утверждает, что её мать по прилёте из столицы в Симферополь обнаружила своего акита-ину в чудовищном состоянии. Решётчатый контейнер для перевозки оказался покрыт "кровяными подтёками с грязью".В то время как сам пёс, цитата, "пережил сильнейший стресс, повредил пасть, дёсна и зубы". И все из-за правил авиакомпании. Согласно которым собак или кошек средних и крупных габаритов нельзя брать с собой в салон. Отсюда — жалоба в полицию. И требования срочно пересмотреть регламент.Эту поездку на крымские курорты годовалый Кайло еще долго не забудет. Пёс до сих пор боится оставаться один. Полтора часа в воздухе, без хозяина, для такой юной собаки — настоящее испытание. Но другого варианта, кроме как лететь на самолете, по словам владельцев, у них не было. Перед полетом, как и положено, проконсультировались с ветеринаром."Заранее собака была приучена к перевозке. Она знала, что такое сидеть, что такое переноска. Все прекрасно это собака понимала, в других видах транспорта собака ведёт себя адекватно. Никаких истерик и ничего подобного у собаки не наблюдалось", — рассказывает Кристина Ильичева, хозяйка пса.В нашем распоряжении видео с камер наблюдения из аэропорта Симферополя. Весь путь от самолета до встречи с хозяйкой. На кадрах видно, что клетка хорошо укреплена и не болтается. На выдаче с ней обходятся аккуратно. То есть, увечья животное получило во время полета. Представители "Аэрофлота" уверены, пес перенервничал и поранил сам себя."Могу сказать по собственному опыту, как собачник с большим стажем, такое, к сожалению, иногда случается. Собака может повредить и челюсть и зубы, когда пытается выбраться из клетки. Перелет это всегда большой стресс", — считает официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин.Это не первый случай с животными, в которой фигурирует компания "Аэрофлот". Все помнят уже легендарного кота Василия, лишний вес которого стал поводом для скандала. И трагический случай с погибшими животными в Шереметьево, когда две кошки замерзли в багажном отсеке. Каждый раз это вызывает резонанс, обсуждения и главное, не приводит ни к каким результатам. Пассажиры обвиняют перевозчика, авиакомпании кивают на владельцев и ссылаются на международные правила."По статистике у нас 83 процента граждан считают животных членами своей семьи. И они относятся к ним соответственно. А авиакомпании считают их багажом. Это, на мой взгляд, не соответствующее отношение. Питомцы — это не багаж", — уверен Владимир Бурматов, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, автор закона "Об ответственном обращении с животными".Ежегодно только в России самолетами перевозят почти двести тысяч питомцев. В салон попадают только самые миниатюрные, либо собаки-поводыри. Крупных животных приходится накачивать успокоительным, сдавать в багаж и надеяться на чудо. Рожденные гавкать и мяукать, летать конечно могут, но часто не очень хотят."Я рекомендую, если крупное животное, то оставлять его лучше в гостиницах, в пределах дома или родственников просить. И даже если маленькое животное, я всегда рекомендую созвониться с перевозчиком, правила у всех разные", — советует Владислав Костылёв, ветеринар, кандидат ветеринарных наук.Больше всего хозяев возмущает ограничение по весу. Если клетка и животное весят больше восьми килограммов — значит питомец приравнивается к неодушевлённому чемодану, летит в багажном отсеке. Владельцы и рады заплатить за отдельное место в салоне, но это запрещено правилами. При этом, расценки даже на перелеты в багажном отсеке у отечественных компаний одни из самых дорогих в мире."Домашние животные не перевозятся бесплатно. Как ручная кладь. Это все оплачивается. Более того, в разы выше, чем за рубежом. Если авиакомпания берет плату — она должна оказать качественную услугу. Речь только про это, а не про размытие границ или необоснованные упрёки в адрес авиакомпании", — поясняет Илья Зотов, председатель "Общероссийского объединения пассажиров", член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ.Сейчас Кайло вместе с хозяевами отдыхает на море. Судиться с "Аэрофлотом" владельцы не собираются — опыт предыдущих случаев, показывает, что это бесполезно. Обратно в Москву поедут уже на автомобиле. Оно может быть и дольше, но зато питомец спокойней.