Бразильский защитник Давид Луиз продолжит выступать за лондонский Арсенал. 33-летний футболист решил продлить контракт с лондонским клубом.

Бразильский защитник Давид Луиз продолжит выступать за лондонский "Арсенал". 33-летний футболист решил продлить контракт с лондонским клубом.Ранее сообщалось о скором уходе Давида Луиза из "Арсенала". Говорилось об его возможном переходе в "Зенит". Однако Давид решил остаться в своем нынешнем клубе и продлил договор на год.Еще два защитника — португалец Седрик Соареш и испанец Пабло Мари заключили с "Арсеналом" долгосрочные контракты. Продлено арендное соглашение испанского полузащитника Дани Себальоса, принадлежащего мадридскому "Реалу".