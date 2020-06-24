Через час в городе Свердловске, а сегодня он называется именно так, Екатеринбург он в обычные дни - начнется парад. Как известно, 1 июля мы будем голосовать за имена Городов Трудовой Славы, в числе которых и столица Урала.

Через час в городе Свердловске, а сегодня он называется именно так, Екатеринбург он в обычные дни — начнется парад. Как известно, 1 июля мы будем голосовать за имена "Городов Трудовой Славы", в числе которых и столица Урала.Город внёс огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. В Свердловске были сформированы 22-я и 70-я армии, несколько дивизий, ряд других частей и соединений, в том числе подразделения легендарного Уральского добровольческого танкового корпуса.Уральский завод тяжелого машиностроения в военные годы входил в число крупнейших советских производителей бронетехники, напоминает телеканал "Россия 24". Именно туда в годы войны были эвакуированы около 60-ти заводов, которые поставляли на фронт, в том числе и тяжелое вооружение. Да и сегодня в составе механизированной части Парада Победы в Москве мы увидим знаменитые сегодня образцы вооружений уральцев, например — самоходные артиллерийские установки "Мста-С".