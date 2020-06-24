Мобильное приложение StopCovid, запущенное во Франции для отслеживания потенциальных контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией, оказалось практически бесполезным

Мобильное приложение StopCovid, запущенное во Франции для отслеживания потенциальных контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией, оказалось практически бесполезным. Программу установили около 1,9 миллиона человек, однако за три недели работы она отправила всего 14 уведомлений. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на министра по цифровым технологиям Франции Седрика О.Если у человека был диагностирован положительный результат на COVID-19, он может получить от медслужб QR-код и ввести его в StopCovid. После этого другие пользователи приложения, которые взаимодействовали с заболевшим в течение последних двух недель, получат соответствующее оповещение.За три недели StopCovid скачали 1,9 миллиона человек из магазинов Google Play и App Store, рассказал Седрик О. Из этого числа 1 814 048 пользователей открыли и активировали программу.Несмотря на это, сервис оказался неэффективным. То, что у них был диагностирован COVID-19, указали всего 68 человек, а сервер StopCovid зафиксировал 205 социальных взаимодействий. Предупреждения о потенциальном контакте с инфицированным получили лишь 14 пользователей. Кроме того, за три недели 460 тысяч человек и вовсе удалили программу.По мнению министра, StopCovid в этом не виновата. Он сказал, что граждане Франции могли сделать ошибочный вывод об окончании вспышки COVID-19, хотя новые случаи заболеваний регистрируются в стране каждый день. Седрик О также допустил, что о наличии инфекции сообщала только очень малая часть пользователей StopCovid."Приложение работает хорошо. Если коротко, мы можем отследить большинство контактов, которые должны отслеживать, - сказал политик. - Если я и сожалению о чем-то, так это о том, что программа несовместима с другими странами Европы".По его словам, StopCovid не требует указания имени и адреса, поэтому власти Франции начнут проводить опросы, чтобы больше узнать о пользователях. Кроме того, министр пообещал улучшить само приложение, а также начать отправку QR-кодов по почте.