ЦСКА подписал контракт с полузащитником молодежной команды Ростова Гочей Гогрчиани. 20-летний футболист сможет выступать за армейцев уже в новом сезоне.

ЦСКА подписал контракт с полузащитником молодежной команды "Ростова" Гочей Гогрчиани. 20-летний футболист сможет выступать за армейцев уже в новом сезоне.Гоча Гогрчиани — сын известного нападающего тбилисского "Динамо" и сочинской "Жемчужины" Гочи Гогрчиани. В текущем сезоне Гогрчиани-младший принял участие в 21 матчей резервного состава ростовчан и забил в них 11 мячей.У Горгчиани-младшего — российское гражданство, и он не будет считаться легионером. В текущем чемпионате молодой футболист не сможет сыграть за армейцев, но в новом чемпионате он будет заявлен на основной состав.