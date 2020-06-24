В руководстве Евросоюза обеспокоены возможностью вспышек заболевания новым типом коронавируса после открытия границ с 1 июля.

В руководстве Евросоюза обеспокоены возможностью вспышек заболевания новым типом коронавируса после открытия границ с 1 июля. Как сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Брюсселе, пока ЕС склоняется к разделению стран на списки, исходя из ситуации в них с распространением COVID-19. Гражданам благополучных стран въезд в пределы Евросоюза будет разрешен, остальным придется подождать улучшения ситуации.Еврочиновники определили "комбинацию эпидемиологических критериев", выделив в ней один пункт - среднее число новых случаев заражения за 14 дней на 100 тысяч человек населения. Приехать в Европу позволят людям из тех стран, в которых показатель равен 16.Если исходит из этого критерия - США (107), Россия (80) и Бразилия (190) неблагополучны по распространению коронавируса. Для граждан этих стран европейские границы 1 июля могут не открыться.Как пишет газета, европейские дипломаты будут проверять сведения, предоставляемые странами данных о зараженных, перед формированием окончательных списков. Пересмотр списков обещают проводить раз в две недели.