Не меньшее раздражение Трампа, чем книга Джона Болтона, сейчас вызывают и протесты афро-американцев. Тем более, что они уже вплотную подошли к Белому дому. Буквально на глазах американского лидера активисты разбили палаточный лагерь и даже попытались снести памятник президенту Джексону.

Не меньшее раздражение Трампа, чем книга Джона Болтона, сейчас вызывают и протесты афро-американцев. Тем более, что они уже вплотную подошли к Белому дому. Буквально на глазах американского лидера активисты разбили палаточный лагерь и даже попытались снести памятник президенту Джексону. Но пока Трамп угрожает демонстрантам тюрьмой, те неожиданно требуют уничтожить изображения Иисуса Христа как символ белого превосходства.С почетного места голыми руками Эндрю Джексона не убрать. С цепями и канатами митингующие пришли в парк у Белого дома. Веревка на бронзовой шее седьмого президента США — крупного рабовладельца и сторонника выселения индейцев.Отбить памятник у толпы полиция сможет быстро. Газ свое дело сделал. Им щедро поливают митингующих, те бегут, задыхающихся выносят товарищи. Забравшись повыше, один из вожаков заводит речь про революцию."Это не вечеринка! Я хочу, чтобы вы это поняли. Это *** революция!" – кричит женщина, призывая на баррикады.Почта и телефон с телеграфом революционерам не нужны. Их связь через соцсети. Организованно баррикадируют улицы перед Белым домом. "Черного дома автономная зона" – называют они свой периметр. Такая территория без полиции уже несколько недель существует в Сиэтле. В Вашингтоне аббревиатура анархистов чернеет даже на церкви.- BHAZ на церкви! Как это понимать?- Я не уверен, что это вандализм. Похоже, что прямо сейчас начинается третья мировая!В Белом доме к этому времени уже введен особый режим — Трамп внутри. Журналистов спешно эвакуировали из резиденции. За анархией на столичных улицах президент следит не по телевизору, все происходит под его окнами."Множество людей было арестовано в округе Колумбия за возмутительный вандализм по отношению к памятнику Эндрю Джексону в парке Лафайетт, а также за нанесение ущерба церкви Святого Иоанна. Десять лет тюрьмы согласно закону о сохранении мемориалов. Берегитесь!" – предупреждает Трамп через свой Twitter.Протестующие или не читают его Twitter или просто не боятся. Пламя протеста разгорается быстро. Баррикады поджигают с разных сторон.К горящим мусорным бакам кто-то вызвал пожарных. Они приехали из неподконтрольной демонстрантам части города.На пожарных демонстранты покричали, но работать не мешали. Их главные недруги — полицейские. А еще баррикады в центре столицы — сигнал здешним политикам."Белое превосходство — вот в чем причина. Политики знают, что им не нужны перемены, чтобы оставить за собой эти теплые места. Мы здесь, чтобы объяснить им: если не будет перемен, они не будут работать политиками", — диктует свои требования улица.Брать, похоже, будут измором. Палатки уже расставлены. Единомышленники подвозят экипировку и провиант."В Вашингтоне, округ Колумбия, никогда не будет "автономной зоны", пока я ваш президент. Если они попытаются, они столкнутся с серьезной силой!" – вновь в Twiiter предупреждает Дональд Трамп.В Ричмонде автономная зона утонула в облаке слезоточивого газа. Анархисты лишь попытались поставить баррикады, как полиция пустила в ход свой арсенал — резиновые пули одним, другим светошумовые гранаты.В Миннеаполисе, где с убийства чернокожего и вспыхнул протест, полиции, как будто и нет больше. Уличные банды некому разнять. У них в центре города дуэли.Возмущенные горожане не дают прохода полицейскому, который причастен к убийству Флойда, но отпущен под залог. Незаметно сбегать в магазин у бывшего патрульного не получилось.- Вы приходите сюда как ни в чем не бывало, как будто не убивали человека.- Я куплю то, что мне надо и уйду.- Вы не должны сейчас ничего покупать, вы должны быть в тюрьме!Боясь обвинений в превышении полномочий, полиция притихла и в Шарлотте. Там уже пора армии браться за дело — стреляют, как на войне.В Нью-Йорке полиция не решается включить мигалки, машина просто проезжают мимо стреляющих друг в друга людей. Через пару минут они подорвут петардой бездомного.В автономной зоне Сиэтла уже льется кровь. Есть и убитые, и тяжелораненые. Только с появлением жертв мэр-демократ Дуркан одумалась и начала хоть как-то противостоять погромщикам. Она возвращает полицию в район захваченный анархистами.Новый день и новая цель чернокожих активистов. Иисус Христос им показался вызывающе белым и в нем усмотрели символ белого превосходства. Статуи с Христом тоже требуют сносить.