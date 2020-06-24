В рамках 27-го тура серии А Кальяри на выезде обыграл команду СПАЛ с минимальным счетом – 1:0. Островитяне прервали безвыигрышную серию в чемпионате из 12 матчей – восемь поражений, четыре ничьи.

В рамках 27-го тура серии А "Кальяри" на выезде обыграл команду СПАЛ с минимальным счетом – 1:0. Островитяне прервали безвыигрышную серию в чемпионате из 12 матчей – восемь поражений, четыре ничьи.У победителей встречи единственный мяч на 93-й минуте забил аргентинский нападающий Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера мадридского "Атлетико" Диего Симеоне."Кальяри" с 35 очками поднялся на десятое место в турнирной таблице, а СПАЛ расположился на 19-й строчке, имея в активе 18 очков.