Больше 12 тысяч победивших коронавирус: оперштаб приводит новые данные об уровне заболеваемости в стране. В столице число подтвержденных диагнозов со вчерашнего дня почти на четверть меньше, чем неделю назад. Регионы постепенно снимают противовирусные ограничения.

Больше 12 тысяч победивших коронавирус и почти вдвое меньше новых случаев заражений: оперативный штаб приводит новые данные об уровне заболеваемости в стране. В столице число подтвержденных диагнозов со вчерашнего дня почти на четверть меньше, чем неделю назад. Москва 23 июня переходит на очередной этап снятия ограничений.Побывать в отсеках дизельной подлодки и прогуляться по палубе научно-исследовательского судна: в Калининграде после длительного перерыва вновь заработали музеи. В крупнейшем в стране Музее Мирового океана открыты все плавучие экспонаты. Корабли тщательно обработаны спецраствором, у ходовых мостиков нанесена разметка."Посетители туда заходят с интервалом, чтобы не было скопления. На подводной лодке одновременно может находиться не более семи человек", – рассказала пресс-секретарь музея Инесса Зайковская.За последние сутки в стране зарегистрированы около 7,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Число выздоровевших увеличилось на 12 тысяч, и это рекорд. Уже неделю выздоравливают стабильно больше, чем заболевают. В среднем за сутки в стране делают около 300 тысяч тестов на коронавирус. Россия, подчеркивают в правительстве, в числе мировых лидеров по тестированию."Несколько последних дней ситуация с коронавирусом заметно стабилизируется. Количество заболевших продолжает снижаться, – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. – И в то же время мы продолжаем поддерживать высокий уровень тестирования на коронавирус. На сегодняшний день выполнено более 17 миллионов тестов".Ранний подъем, неторопливый завтрак, после – сразу к процедурам. В Ульяновске для медиков, отработавших в больницах с COVID-пациентами, подобраны индивидуальные программы восстановления.Помощь от властей – не только медикам. Коронавирус не должен оказать влияния на своевременную выплату гражданам заработной платы. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин говорил на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией."Из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, правительством установлены особенности правового регулирования трудовых отношений в 2020 году. Мной подписано постановление, которое дает людям дополнительные гарантии и позволяет более гибко решать возникающие вопросы, – сказал премьер-министр. – Обращаем внимание, что прежде всего должна быть обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствии с законодательством".Врачи предупреждают: даже в условиях смягчения режима необходимо соблюдать меры профилактики. В некоторых регионах ситуация остается сложной. Вспышка COVID-19 в одном из томских пансионатов для пожилых людей: госпитализированы 44 человека.В Челябинске коронавирусом заразились больше 80 пациентов онкоцентра. Плановую госпитализацию временно приостановили."Мы не деморализованы. Знаем, что делать. Служба сработала хорошо. Вовсю принимаются эпидмеры", – сообщил главврач Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.Очередной шаг на пути к вакцине: Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии продолжают клинические испытания прививки от COVID-19. 23 июня вакцину ввели еще двум десяткам добровольцев."Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте – через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины", – рассказал профессор Евгений Крюков, начальник Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н.Бурденко.Вакцина от коронавируса, как ожидают ученые, сможет обеспечить не краткосрочный иммунитет, а даст защиту на годы.Все больше регионов, где позволяет эпидобстановка, возвращаются к обычной жизни. Новые ванны и душевые кабинки, начиненные "умной" аппаратурой: здравницы Кавказских Минеральных Вод – в ожидании отдыхающих."Это отделение грязевое, это – подводный душ-массаж, это ванны с минеральной водой, орошение. То есть хороший, современный комплекс!" – показывает гендиректор курортного управления Кисловодска Николай Мурашко.Осторожно, но уверенно в привычный ритм жизни входят и курорты Краснодарского края. Въезд для туристов открыли, карантин в крае отменили. На курорте считают: соблюдение всех санитарных мер позволит сделать отдых гостей безопасным.