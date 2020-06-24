Лолита Милявская не довольна новыми расценками ЖКХ. По словам певицы, таким способом государство пытается в очередной раз ограбить людей. Милявская не стала поддаваться на провокации коммунальщиков и решила оплатить несколько киловатт по старому тарифу.

Лолита Милявская не довольна новыми расценками ЖКХ. По словам певицы, таким способом государство пытается в очередной раз ограбить людей. Милявская не стала поддаваться на провокации коммунальщиков и решила оплатить несколько киловатт по старому тарифу.Бушующая пандемия коронавируса продолжает наносить удар по кошелькам звезд российского шоу-бизнеса. Отсутствие гастролей и постоянных выступлений загнали артистов в тупик: многие оказались на мели, кто-то даже не способен оплатить счета по ЖКХ. Недовольна своим финансовым положением и Лолита Милявская. Даже сейчас, когда большинство ограничений было снято, массовые мероприятия все еще запрещены. Звездам остается только гадать, когда же их гонорары снова вернутся.Лолита призналась, что крайне возмущена цифрами, появившимися в ее счетах. По словам артистки, цены на коммунальные услуги только выросли в период самоизоляции. Не долго думая, певица решила пойти на хитрость и переписала несколько киловатт на другой месяц, чтобы оплатить их по старым расценкам."Пришло предупреждение на почту, что до 30 июня нужно сдать показания счетчиков. Я подумала, припишу себе пару киловатт по старому тарифу. Некрасиво конечно, но повышение на бензин, продукты и прочее, заставляют мозг быть изворотливым", – призналась в своем "Инстаграме" Милявская.23 Июн 2020 в 4:30 PDTОтметим, что Лолита долгое время держалась и не высказывалась по поводу материальных проблем и нехватки финансов. В отличие от многих коллег по цеху, Милявская не стала списывать свои коммунальные махинации на временные ограничения и сложный период пандемии.Напомним, что большинство российских звезд публично требовали поддержки от государства. Среди таких оказался и муж Натальи Королевой. Тарзан пожаловался, что артистам не выплачивают никаких пособий, хотя те уже точно остались без работы и стабильного заработка.