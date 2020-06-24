Трансляция Парада Победы на Красной площади от Первого канала позволила зрителям стать свидетелями трогательного эпизода. Перед началом торжеств президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог сдержать своих эмоций.

Трансляция Парада Победы на Красной площади от Первого канала позволила зрителям стать свидетелями трогательного эпизода. Перед началом торжеств президент Белоруссии Александр Лукашенко не смог сдержать своих эмоций.Какое-то время общественность не могла с уверенностью сказать, примет ли Александр Лукашенко приглашение присутствовать на Параде Победы в Москве 24 июня или же нет. Однако пропустить такое событие президент Белоруссии не смог.Александр Лукашенко вместе с сыном занял почетные места на зрительских трибунах. Камеры сняли, как перед началом Парада Победы белорусский лидер пообщался с ветераном. Разговор не оставил политика равнодушным. Он прослезился и поспешил промокнуть глаза платком.Напомним, ранее стало известно, что не все пользователи Сети смогли спокойно воспринять присутствие ветеранов среди зрителей Парада Победы на Красной площади. Их возмутил тот факт, что пожилые победители сидят не на расстоянии в полтора метра друг от друга и не носят защитные маски. Из этого они .Впрочем, большинство зрителей не стали искать любые поводы для того, чтобы придраться к происходящему, а просто насладились зрелищем. Напомним, Парад Победы в 2020 году прошел в Москве 24 июня. В этот день ровно 75 лет назад состоялись торжества на Красной площади.