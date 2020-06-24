В Москве состоялся Парад в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. За событием наблюдали миллионы жителей России, поскольку на протяжении многих лет оно является традицией. Однако не все согласны с тем, что Парад Победы нужно проводить. Свое категоричное мнение высказал Андрей Макаревич.

В Москве состоялся Парад в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне. За событием наблюдали миллионы жителей России, поскольку на протяжении многих лет оно является традицией. Однако не все согласны с тем, что Парад Победы нужно проводить. Свое категоричное мнение высказал Андрей Макаревич.Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич пообщался с ведущим радио "Комсомольская правда". В ходе беседы зашла речь о Параде Победы, который каждый год проходит на Красной площади в Москве. Ведущий поинтересовался, как он относится к этому событию.Макаревич не стал скрывать, что сейчас не испытывает удовольствия от праздничного мероприятия. "Мне Парад не нужен", – сказал он. Это событие для музыканта было особенным лишь в детстве. Тогда он любил наблюдать за танками, которые были задействованы в Параде. Дело в том, что раньше Андрей Вадимович жил рядом с тем местом, где шла подготовка военной техники к этому мероприятию.На слова музыканта отреагировал политолог Андрей Кошкин. Он не стал давать оценку Макаревичу. Однако он пояснил, что Парад Победы – это мощнейшее мероприятие, которое должен видеть народ и понимать, в состоянии ли государство обеспечить безопасность граждан."Народ и армия всегда у нас едины, народ не может спокойно относиться к такому волнующему мероприятию", – отметил Кошкин во время беседы с .24 Июн 2020 в 12:32 PDTНапомним, из-за пандемии коронавируса Парад Победы в этом году был перенесен на 24 июня. Именно в этот день в 1945 году на Красной площади состоялось торжественное шествие в честь победы в Великой Отечественной войне.