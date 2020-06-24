Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что матчи чемпионата России по футболу больше не будут переноситься. По мнению Матыцина, проблемы с коронавирусом носят временный характер и скоро будут преодолены.

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что матчи чемпионата России по футболу больше не будут переноситься. По мнению Матыцина, проблемы с коронавирусом носят временный характер и скоро будут преодолены.Чемпионат России возобновился 19 июня матчами 23 тура. Однако были выявлены случаи заражения в "Ростове" и "Динамо". Ростовчанам пришлось выставить против "Сочи" молодежную команду, а встреча "Краснодар" — "Динамо" была перенесена на 19 июля."Надеюсь, что больше не придется откладывать встречи премьер-лиги. Случат заражения — временные. Футболисты скоро вернутся в строй. Игры будут продолжены в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и регламентом", — заявил Олег Матыцин.