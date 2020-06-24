Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. Об этом просили родные россиян, которые содержатся в американских тюрьмах, рассказала Москалькова ТАСС. Омбудсмен не привела подробностей, так как "вопрос до конца еще не решен". Москалькова добавила, находится в контакте с адвокатами россиян.По словам Москальковой, она обсуждала освобождение Ярошенко и Бута по видеосвязи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович. Комиссар пообещала, что "будет поднимать эту тему", хотя США находятся вне зоны её компетенции.Москалькова надеется, что найдет поддержку как международных органов, так и общественности, чтобы "подойти к людям гуманно, милосердно и по справедливости".