Свыше двадцати парадных расчетов или около 1700 человек. А еще полсотни образцов техники - от легендарной тридцатьчетверки до современных Искандеров. Плюс авиация. Это уже Парад Победы в Самаре, городе, который в праздничный день снова стал Куйбышевом. Он начнется с минуты на минуту.

Свыше 20 парадных расчетов или около 1700 человек. А еще полсотни образцов техники — от легендарной "тридцатьчетверки" до современных "Искандеров". Плюс авиация. Это уже Парад Победы в Самаре, городе, который в праздничный день снова стал Куйбышевом. Он начнется с минуты на минуту.В годы войны город, по сути, был второй столицей страны, напоминает телеканал "Россия 24". Сюда перевезли правительство, посольства и, конечно, десятки промышленных предприятий и военных заводов, которые днем и ночью помогали фронту и внесли вклад в Победу.