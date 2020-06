Помните, когда-то (на самом деле, всего несколько лет назад) снимать вертикальные видео смартфонами считалось дурным тоном – мол, их же неудобно смотреть на нормальных дисплеях? Некоторые приложения для начинающих видеографов даже встраивали визуальные напоминания держать смартфон правильно, или вообще блокировали вертикальную съемку.

Помните, когда-то (на самом деле, всего несколько лет назад) снимать вертикальные видео смартфонами считалось дурным тоном — мол, их же неудобно смотреть на "нормальных" дисплеях? Некоторые приложения для начинающих видеографов даже встраивали визуальные напоминания держать смартфон "правильно", или вообще блокировали вертикальную съемку.С тех пор мир изменился — карманный экран для многих заменил настольный и стал основным, а огромную долю мобильного медиапотребления занял формат вертикальных эфемерных "сториз", скопированный у Snapchat буквально всеми социальными платформами. Чуть позже к нему добавились вертикальные видео из TikTok и всех тех сервисов, которые пытаются его догнать. Заодно и качество съемки у смартфонов подтянулось — теперь некоторые ролики не стыдно показать и на 4K-экране.У многих компьютерных мониторов функция поворота на 90 градусов была уже давно. Правда, за редчайшим исключением вращать приходилось руками, а нужно это было, чтобы облегчить работу верстальщиков и дизайнеров, а вовсе не для потребления развлекательного контента. О том, что кого-то может заинтересовать поворачивающийся вертикально телевизор, производители до недавнего времени не задумывались.Первым такая идея пришла к инженерам Samsung — в 2019-м телевизор The Sero начали продавать в Южной Корее, а в 2020-м, после презентации на выставке CES, корейцы пообещали начать продажи и на других рынках. В июне в их число вошла Россия — обладателем уникального продукта можно стать, заплатив 109 000 рублей.Обзор Samsung The Sero: конструкция, характеристики, интерфейсыСостоит The Sero из собственно экрана и тяжелой подставки с встроенным приводом. В сумме получается больше 30 килограммов, и производитель настоятельно рекомендует распаковку и перемещение осуществлять только вдвоем. Потому что иначе и экран можно неловким хватом повредить, да и поясница спасибо не скажет. Прочная подпорка, сквозь которую проходят каналы для скрытой прокладки кабелей, удерживает The Sero в слегка откинутом назад состоянии. Кстати, силовой кабель туда помещается без проблем, а вот несколько более навороченный, чем обычно, HDMI-HDMI в толстой плетеной изоляции не влез.Для полноты картины можно докупить к The Sero подставку с колесиками. Это отличное решение для загородного дома с просторной кухней-гостиной или лофта. Например, во время готовки можно поставить The Sero в вертикальном положении недалеко от рабочей поверхности, выведя на экран со смартфона рецепт, а потом, приготовив ужин, переместить телевизор поближе к дивану.Сзади все очень аккуратно, что позволяет без ущерба для фэн-шуя ставить The Sero посреди комнатыВсе разъемы проводных интерфейсов у The Sero собраны в нижней части задней панели. Есть три HDMI, два USB 2.0 (один из них — с достаточным напряжением для подключения внешнего жесткого диска) и два антенных входа. Телевизор понимает все актуальные цифровые широковещательные стандарты — DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 — и имеет два встроенных тюнера. Из беспроводных интерфейсов есть Wi-Fi, Bluetooth (причем ТВ может выступать как приемником, так и передатчиком), и три варианта трансляции видео со звуком — SmartView, MiraCast и AirPlay 2.Что касается собственно экрана, The Sero не претендует на лавры флагманов актуальной линейки Samsung — это просто очень качественный 43-дюймовый телевизор с 4K-дисплеем на квантовых точках с отличным цветовым охватом и запасом по яркости (которая при это может подстраиваться автоматически в зависимости от освещения), 4-ядерным процессором (он, помимо прочего, обеспечивает масштабирование до 4K видео с более низким разрешением).Обзор Samsung The Sero: возможности и сценарии использованияДля использования абсолютно всех уникальных особенностей The Sero владельцу понадобится также обзавестись смартфоном Samsung Galaxy с Android 10. В то же время, возможности, которые дает интеграция телевизора с ПО смартфонов Samsung, не назовешь жизненно необходимыми; все ключевые функции доступны для любого Android-смартфона или планшета, на который можно поставить последнюю версию приложения Samsung Smart Things, а все за исключением зеркалирования экрана в портретном режиме — и для устройств Apple.Для начала опишу сценарий "по-максимуму", для владельцев Samsung Galaxy с Android 10 — операционка есть на подавляющем большинстве смартфонов, Samsung, вышедших в 2020-м, а обновление уже вышло или выйдет для Galaxy S и Galaxy Note 9 и 10 поколений, наиболее популярных устройств А-серии вклюая некоторые модели 2018-го года, некоторых аппаратов Galaxy J и планшетов S- и A-серий, выходивших в этом и прошлом году.Добавив The Sero в приложение Smart Things, пользователь получает возможность не только транслировать видео со смартфона и зеркалировать экран, но и управлять положением дисплея телевизора. Включив в Smart Things соответствующую настройку, можно больше не думать о необходимости поворачивать экран: при включении трансляции он будет вращаться сам, в зависимости от положения экрана смартфона. На поворот уходит 2-3 секунды.Более того, инженеры Samsung придумали, как включать саму трансляцию экрана, не нажимая кнопок в интерфейсе смартфона — нужно приложить аппарат к верхней (правой в горизонтальном режиме) рамке телевизора. Раздастся звук, по краям изображения на ТВ пробежит синеватая рябь, а на смартфоне будет выведено коновой с предложением включить трансляцию. Пока функция нуждается в доработке, поскольку срабатывает не всегда. Зато, как говорят в компании, она должна работать и с более старыми Galaxy-устройствами — с Android 8.1 и более новым.Наконец, транслировать видео можно без проблем и с любого ш-устройства, поддерживающего технологию AirPlay 2 — то есть с iOS 11.4 и выше. Это iPhone начиная с 5s, iPad Air и более старшие модели, а также iPod Touch 6-го поколения. Поддерживаются и все компьютеры Mac с macOS High Sierra 10.13 или более новой. Единственное, но важное, ограничение: если The Sero повернут вертикально, Air Play не работает ни в каком виде. Так что те, у кого смартфон или планшет на iOS, вывести "строиз" в Instagram или ленту TikTok во всей красе на вертикальный дисплей не смогут — только на небольшое по размеру окошко, вписанное в горизонтально развернутый экран.Все остальные получат массу эмоций — впечатления очень необычные. Хотя мы с женой по возрасту и не входим в основную аудиторию TikTok, установив приложение и запустив его на большом экране The Sero долго не могли оторваться. Мне кажется, главная уникальная "сверхспособность" поворотного телевизора — превращать сугубо индивидуальный процесс потребления вертикального контента на смартфоне в процесс социальный. Когда видео воспроизводится на смартфоне, зритель оказывается как бы в коконе, в изоляции от друзей и близких, даже если они рядом. Когда то же самое воспроизводится на большом дисплее телевизора, вокруг которого собралась вся семья — это уже коллективное времяпрепровождение, и начинаешь обсуждать увиденное, делиться эмоциями. Дополняет положительное впечатление громкий, качественный звук.Обзор Samsung The Sero: звукМы привыкли, что современные телевизоры из-за постоянно уменьшающейся толщины и исчезающе узких рамок сильно ограничены в плане встроенного звука. Максимум, на что можно рассчитывать в моделях, за исключением суперпремиальных — динамики в 10 — 20 ватт, при этом басам там взяться попросту неоткуда. Хотите громче и качественнее — покупайте саундбар или другую отдельную акустику.С The Sero история совсем другая. Инженеры Samsung решили — раз без тяжелой и массивной подставки в поворотном телевизоре все равно не обойтись, нужно использовать ее по максимуму. И разместили там, под неприметной синевато-серой тканью 60-ваттную аудиосистему с четырьмя направленными непосредственно на зрителя динамиками и сабвуфером, которая звучит и мощно, и чисто. В моем использовании одним из самых популярных сценариев была трансляция музыки со смартфона по Wi-Fi (поддерживаются и Android-устройства, и iPhone через AirPlay 2).Заводить на The Sero музыку можно по-разному. Один вариант — прямо из приложения YouTube на телевизоре, второй — через трансляцию со смартфона, в том числе — через Bluetooth. Да, телевизор может выступать в роли беспроводной колонки, а если активировать в вертикальном положении режим Sound Wall (см. фото выше) — то и в качестве цветомузыкального устройства, эта заставка динамически реагирует на играющую по Bluetooth музыку. Можно отправлять звук на The Sero и с мобильных устройств Apple, поддерживающих AirPlay 2. Однако в этом случае экран принудительно повернется в горизонтальное положение.Обзор Samsung The Sero: впечатленияВ потоке предсказуемых и однотипных гаджетов, которыми индустрия год за годом заваливает рынок в попытках убедить пресыщенных пользователей расстаться с деньгами, нет-нет да и проскакивает что-то исключительное, заставляющее ощутить дуновение ветра из будущего. Samsung The Sero — определенно из таких, смотреть на нем вертикальное видео со смартфона — совершенно особенный опыт. Который для кого-то, вполне возможно, и оправдает высокую цену.Может показаться, что поворачивающийся вертикально телевизор — "решение ради решения", появившееся в отсутствие проблемы. Это не так. Никого ведь не удивляет, что для разных задач мы держим смартфон в разных положениях? Так чем телевизор хуже? Почему какой-то контент мы считаем заслуживающим большого экрана, а какой-то, сколь бы талантливым он ни был, ограничиваем мобильной "чертой оседлости" просто потому, что он снят в вертикальном формате?Да, пока мировая библиотека качественного горизонтального видео настолько больше, чем вертикального, что последним легко пренебречь. Но ведь точно такие же ситуации уже были в прошлом и не раз: что со сменой черно-белого телевидения цветным, что с (совсем недавним) изменением преобладающего соотношения сторон в телевещании с 4:3 на 16:9. Конечно, Samsung здесь пока идет в одиночестве нехоженой тропой, но если этого не сделать — идею первыми реализуют конкуренты.Уже сейчас понятно, что нового должно появиться во втором поколении The Sero, чтобы подобные устройства получили шанс стать массовым. Ни один новый тип гаджета не добьётся успеха, если для него не будет приложений, раскрывающих на полную уникальные инженерные особенности. В настоящее время набор совместимых с вертикальным режимом программ ограничен — это собранные в приложении Portrait Mode разные часы и заставки, включая динамические (горящий камин, трепещущая на ветру листва), а также "цветомузыка" Sound Wall (у которой картинка одна единственная и пока даже цвета не настраиваются), браузер, ну и собственно переработанный под вертикальный режим интерфейс оболочки Smart TV Samsung.Конечно, можно добиться большого разнообразия функций, "зеркалируя" экран смартфона (при этом вертикально пока работает только Android — трансляция экрана с "айфона" по AirPlay переворачивает экран в горизонтальное положение). Так можно и видеозвонки, даже целые видеоконференции устраивать — только придется придумать, на чем закрепить смартфон, на котором запущен WhatsApp, Skype или Zoom; по нынешним временам — актуальнейшая вещь.Но все же это не повод пренебрегать развитием встроенных приложений. Многим наверняка отлично зашел бы общий календарь с напоминаниями, постоянно выводящий на вертикальный экран списки дел и графики членов семьи. Да и почему бы не позволить сторонним разработчикам создавать (и продавать через встроенный магазин) различные декоративные и функциональные заставки для вертикального режима The Sero? В общем, платформу есть куда развивать, и будет здорово, если на выпуске одного экспериментального ТВ Samsung не остановится.Текст: Николай БелкинФото: Samsung, Николай Белкин