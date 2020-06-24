С 09.00 час. 25 июня 2020 года осуществляется перемещение гусеничной военной техники из временного парка на улице Нижние Мневники на железнодорожную станцию «Пресня»...

С 09.00 час. 25 июня 2020 года осуществляется перемещение гусеничной военной техники из временного парка на улице Нижние Мневники на железнодорожную станцию «Пресня» с последующим убытием в пункты постоянной дислокации по следующему маршруту: ул. Нижние Мневники – ул. Народного Ополчения – ул. Мневники – Звенигородское ш. – 3-й Силикатный пр-д – 2-й Силикатный пр-д – 1-й Силикатный пр-д – ст. «Пресня».Ограничения движения транспортных средств по указанному маршруту вводятся с 08.45 час. и снимаются по мере прохождения воинской колонны.С 10.00 час. 25 июня 2020 года колесная военная техника, принимавшая участие в Параде Победы, перемещается на временный полигон Алабино по следующему маршруту: ул. Нижние Мневники – Крылатский мост – ул. Крылатская – ул. Осенняя – Рублевское ш. – МКАД (внешняя сторона) – Минское ш. – автодорога А107 – п. Алабино.Ограничения движения транспортных средств по указанному маршруту вводятся с 09.30 час. и снимаются по мере прохождения воинской колонны.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81