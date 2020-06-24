24.06.2020

2020-06-24 12:50:04

От коронавируса выздоровело вдвое больше владимирцев, чем заразилось

Положительная тенденция вернулась.

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции во Владимирской области выздоровело 93 человека.

А заболели только 50.

Напомним, что накануне во Владимирской области за сутки заболели 52 человека, а выздоровели только 31.