Коронавирус и последовавшие за ним ограничения внесли свои коррективы в празднование Дня Победы в России. 9 мая в Москве состоялась только воздушная часть парада. Остальные торжества перенесли на 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад состоялся первый Парад Победы.

Коронавирус и последовавшие за ним ограничения внесли свои коррективы в празднование Дня Победы в России. 9 мая в Москве состоялась только воздушная часть парада. Остальные торжества перенесли на 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад состоялся первый Парад Победы.Прямая трансляция с Красной площади, где 24 июня 2020 года проходит Парад Победы, собрала у экранов миллионы зрителей по всей России и за ее пределами. С трибун за происходящим наблюдает президент России Владимир Путин, другие представители российской власти, а также делегаты из других стран. Особо почетные места заняли ветераны Великой Отечественной войны.