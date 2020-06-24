Коронавирус и последовавшие за ним ограничения внесли свои коррективы в празднование Дня Победы в России. 9 мая в Москве состоялась только воздушная часть парада. Остальные торжества перенесли на 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад состоялся первый Парад Победы.

Коронавирус и последовавшие за ним ограничения внесли свои коррективы в празднование Дня Победы в России. 9 мая в Москве состоялась только воздушная часть парада. Остальные торжества перенесли на 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад состоялся первый Парад Победы.Прямая трансляция с Красной площади, где 24 июня 2020 года проходит Парад Победы, собрала у экранов миллионы зрителей по всей России и за ее пределами. С трибун за происходящим наблюдает президент России Владимир Путин, другие представители российской власти, а также делегаты из других стран. Особо почетные места заняли ветераны Великой Отечественной войны.Любопытной оказалась реакция некоторых пользователей Сети на присутствие ветеранов на Красной площади. Пока большинство зрителей наслаждались торжествами, нашлись те, кто захотел раздуть скандал на ровном месте. Подробнее .Также зрители обратили внимание на Александра Лукашенко, который не смог сдержать эмоций во время разговора с ветераном перед началом Парада Победы. О слезах президента Белоруссии .