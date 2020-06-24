В Петропавловске-Камчатском прошло торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – первое в России.

В Петропавловске-Камчатском прошло торжественное прохождение войск в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – первое в России.В торжественном шествии приняли участие военнослужащие Объединенного командования войск и сил на северо-востоке России (ОКВС), Пограничного управления ФСБ России по Арктическому региону, Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В парадном строю прошли около 900 человек, передает ТАСС.Хотя боевые действия в годы войны на Камчатке не проходили, однако с первых ее дней жители полуострова заявляли о намерении пойти на фронт добровольцами. В соответствии с задачами военного времени была перестроена работа хозяйственных, государственных и общественных организаций.На средства, собранные камчадалами, на фронт были отправлены эскадрилья самолетов "Камчатка — фронту", танковая колонна "Камчатский рыбак", другая военная техника.Всего за годы войны на фронт ушли более 23 тысяч жителей полуострова. Почти три тысячи из них не вернулись домой с полей войны.