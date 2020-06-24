За прошедшие сутки в России за сутки зарегистрировано 7,2 тысячи новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб. Москва в этот раз на третьем месте по количеству умерших с 14 летальными случаями, ее в четвертый раз обгоняет Санкт-Петербург с 38 умершими, а Московская область впервые оказывается впереди Москвы с 24 случаями.

За прошедшие сутки в России за сутки зарегистрировано 7,2 тысячи новых случаев COVID-19, сообщает оперштаб. Уточняется, что более 31,5% болеют бессимптомно. За все время эпидемии в России зарегистрирован 606 881 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Количество новых случаев по России продолжает снижаться: если в минувшее воскресенье их было 7,7 тысячи, то во вторник уже 7,4 тысячи. Ни одного нового случая не зарегистрировано в Ненецком автономном округе.За сутки в России скончались 154 человека. Москва в этот раз на третьем месте по количеству умерших с 14 летальными случаями — это наименьшее число случаев с 11 апреля. Столицу в четвертый раз обгоняет Санкт-Петербург с 38 умершими, а Московская область впервые оказывается впереди Москвы с 24 случаями.За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 12 393 человека, из них в Москве — 2020.Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал о восстановлении международных авиаперелетов после улучшения ситуации с распространением коронавируса. Россия закрыла границы в марте 2020 года.