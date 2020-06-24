В Ростове-на-Дону несколько человек выяснили отношения, и один из спорщиков открыл огонь из неустановленного оружия – сведения о ночном противостоянии проверят сотрудники правоохранительных органов. Данных о наличии пострадавших пока не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту стрельбы в Ростове-на-Дону, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.По предварительным данным, в ночь на среду, 24 июня, на улице Горсоветской произошел конфликт, один из участников которого открыл огонь из неустановленного оружия.Свидетелями инцидента стали местные жители, запечатлевшие некоторые эпизоды противостояния.Сведений о наличии пострадавших пока не поступало.