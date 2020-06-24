После Парада Победы в среду Владимир Путин возложил венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

После Парада Победы в среду Владимир Путин возложил венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, почтив память погибших в Великой Отечественной войне.Президента России сопровождали высокопоставленные гости из-за рубежа - руководители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии.По завершении прохода войск Путин пообщался с ветеранами и поблагодарил командиров подразделений, которые принимали участие в параде. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 1".В параде участвовали 14 тысяч человек и 234 единицы исторической, современной и перспективной военной техники. Воздушную часть парада составили 75 самолетов, включая звено истребителей пятого поколения Су-57. Парад в честь 75-летия Победы продолжался один час 15 минут.Торжества на Красной площади были перенесены с 9 мая на 24 июня этого года из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19.