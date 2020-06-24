Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед, заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с 75-й годовщиной Победы.

Победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед, заявил президент России Владимир Путин в своем поздравлении с 75-й годовщиной Победы.Эта победа "навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной нравственной высоте", подчеркнул глава государства.Он напомнил, что в этом году торжества и Парад Победы в России проходят 24 июня."Ровно 75 лет в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный Парад Победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью", — заявил президент.Парад Победы в Москве начался в 10 часов утра. 33Live.RuRu, телеканалы "Россия 24" и "Россия 1" ведут прямую трансляцию.