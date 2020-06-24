Российские и сирийские средства противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты, которые оказались рядом с российской авиабазой Хмеймим. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Российские и сирийские средства противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты, которые оказались рядом с российской авиабазой Хмеймим. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.По словам представителя ведомства, это произошло в понедельник, 22 июня, около 22:30. Российские средства ПВО выявили приближавшиеся к Хмеймиму и населенному пункту Джебла летательные аппараты.Александр Щербицкий отметил, что в результате случившегося пострадавших или материального ущерба нет. Хмеймим функционирует в плановом режиме, сообщает "Интерфакс".Беспилотные летательные аппараты были запущены с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации — из долины Эль-Габ.