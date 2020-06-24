Вице-премьер Юрий Борисов связал восстановление международных авиаперелетов с улучшением ситуации с распространением коронавируса COVID-19.

Вице-премьер Юрий Борисов связал восстановление международных авиаперелетов с улучшением ситуации с распространением коронавируса COVID-19, передает "Интерфакс".Точной даты Борисов не назвал, отметив, что "будем открываться", когда позволит эпидемиологическая обстановка.Российские власти ввели запрет на авиасообщение с рядом стран в марте этого года.Актуальную информацию по борьбе с распространением COVID-19 можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.