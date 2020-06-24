Россияне всегда будут помнить, что нацизм сокрушил советский народ, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Парада Победы на Красной площади в Москве. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза, — добавил он.

Россияне всегда будут помнить, что нацизм сокрушил советский народ, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Парада Победы на Красной площади в Москве. "Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза", — добавил он."Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75 процентов от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противников и до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь", — сказал Путин.Советский народ, подчеркнул президент, положил конец страшной трагедии Холокоста. Невозможно представить, что случилось бы с миром, не встань на его защиту Красная армия. Советские граждане боролись на фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье."Отстояв свои земли, они продолжили сражаться", — напомнил Путин.Сегодня Россия склоняет голову "перед светлой памятью тех, кто не пришел с войны" и скорбит о "ветеранах, которые уже ушли от нас".Именно на Советский Союз пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом – в 1941 году на восточном направлении было сосредоточено свыше 80 процентов немецких вооруженных сил, "но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан".Советский народ до победной точки прошел свой героический, "беспредельно жертвенный путь", и в этом и состоит главная правда о войне, которую следует передать следующим поколениям."Сегодняшний военный парад — в честь этой священной правды", — подчеркнул Путин.Он заверил ветеранов, что "мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла".Прямую трансляцию Парада Победы ведут 33Live.RuRu, "Россия 24" и "Россия 1".