Несколько дней назад Татьяна Васильева публично заявила, что полностью здорова и готова возвращаться к обычному ритму жизни. Актрисе удалось справиться с пневмонией, но болезнь все равно взяла свое. По словам поклонников, от Васильевой остались кожа да кости.

Несколько дней назад Татьяна Васильева публично заявила, что полностью здорова и готова возвращаться к обычному ритму жизни. Актрисе удалось справиться с пневмонией, но болезнь все равно взяла свое. По словам поклонников, от Васильевой остались кожа да кости.После болезни Татьяна Васильева стала едва узнаваемой. Актриса не только сменила имидж и перекрасила волосы в розовый цвет, но и променяла пышные формы на "осиную" талию. Накануне она приняла участие в новом проекте. На фотосъемке артистка продемонстрировала новый имидж. Васильева позировала фотографу в черном облегающем платье и в розовом парике. Фанатов актрисы поразило то, как сильно изменилась женщина за время болезни.О болезни Татьяны стало известно еще в начале мая. Тогда и появились первые догадки журналистов о том, что Васильева заразилась коронавирусом. Но проведенное обследование и повторное тестирование не выявили у актрисы наличие COVID-19. Несмотря на то, что подозрения были сняты, Васильева тяжело переносила пневмонию.На свой страх и риск Татьяна решила отказаться от госпитализации. По мнению актрисы, в больнице ее состояние только ухудшилось. Васильева уверена, что в медицинском учреждение она бы подхватило еще что-нибудь, да посерьезнее. Более того, актриса пожаловалась на ужасные условия в больнице: она была переполнена больными с сильным кашлем.22 Июн 2020 в 11:24 PDTНапомним, что 19 мая Татьяна Васильева сообщила о том, что стала жертвой мошенников и грабителей. Актриса призналась, что врачи воспользовались ее беспомощным положением и умудрились "обчистить" в тот момент, когда она сдавала повторный анализ на коронавирус. После ухода медиков Васильева не обнаружила дорогого мобильного телефона.