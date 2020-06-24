Череда самоубийств или эхо из прошлого? Таким вопросом задаются авторы газеты Вашингтон пост, на сайте которой опубликована статья о загадочных событиях сразу в нескольких американских штатах - от Нью-Йорка и Калифорнии до Техаса.

Череда самоубийств или эхо из прошлого? Таким вопросом задаются авторы газеты "Вашингтон пост", на сайте которой опубликована статья о загадочных событиях сразу в нескольких американских штатах — от Нью-Йорка и Калифорнии до Техаса.Речь тут о, как минимум, шестерых темнокожих гражданах, чьи тела за последние несколько недель были обнаружены висящими на деревьях в парках или скверах. Почти все они — представители неблагополучных социальных слоёв: бездомные, безработные и так далее.Если опираться на официальные данные от властей и чиновников, покойники предварительно признаны самоубийцами. Вот только либеральные журналисты расставляют акценты иначе: дескать, всё это подозрительно совпало по времени с митингами и погромами под лозунгом "Блэк Лайвз Мэттер". И поэтому наводит на мысли об убийствах через повешение.Плюс аналогичная точка зрения от самих бунтующих негров: говорят, их собратьев по расе, ни много ни мало, начали линчевать на манер XIX и начала XX века в отместку за протестные акции.Статья Стейси Паттон в "Вашингтон пост наполнена паническими умозаключениями — так считают некоторые светлокожие американские эксперты. "Черная Америка под смертельным ударом белых", — практически кричит Паттон. Так по ее словам, со ссылкой, правда, на социальные сети, эти смерти являются линчеванием, а любые официальные заявления властей — попыткой скрыть правду."Расследование продолжается, но, по предварительным данным, господин Фуллер трагически ушел из жизни, покончив с собой", — заявил Рон Шаффер, представитель офиса шерифа. Вот так сейчас реагирует афроамериканское население штатов на любые заявления властей. И статья такого статусного издания, как "Вашингтон пост", по мнению экспертов, лишь только разжигает и без того нездоровую остановку в расовом вопросе."Если кто-то начинает заявлять, что ведется какая-то охота на афроамериканцев расистами, о возрождении ку-клукс-клановцев, которые линчевали. Если "Вашингтон пост" начинает заявлять, что имеется вероятность того, что существует какая-то ультрарасистская организация, которая начала охоту на афроамериканцев, то это уже федеральное преступление, и тут должны быть четкие доказательства", — считает Григорий Красовский, адвокат по американскому праву.Однако в городе Палмдейл в Калифорнии, где недавно на дереве возле городского совета был найден повешенным один из местных жителей, Роберт Фуллер, и после публично выраженного "неудовольствия" заявлением представителя офиса шерифа стражи порядка признали, что могли поспешить с выводами, и возобновили расследование."Цветное население, которое очень долго считало себя угнетенным, сейчас полагает, что любые утверждения, которые произносятся из уст уважаемых изданий, являются правдой и приводят к определенным действиям. И когда это издание говорит о том, что суды Линча стали нормой для современной Америки, то это, прежде всего, подстегивает всех цветных продолжать вести более агрессивную политику", — считает Сергей Судаков, политолог-американист, профессор Академии военных наук."Самоубийство совершают все, но афроамериканцы, как правило, стреляются", – продолжает жечь эксклюзивом корреспондент "Вашингтон пост", приводя примеры последних удушившихся в петле. В городе Викторвилл повешенным находят чернокожего по имени Майкл Харш. Хьюстон, штат Техас, – еще один чернокожий повешен на дереве. Еще один в Техасе — это афроамериканец-подросток, его нашли в петле на парковке рядом с его школой. Все эти повешения могут быть звеньями одной цепи, как бы намекает журналист."Продемократические СМИ, которых сейчас большинство, так уж сложилось исторически, они стараются занимать умеренно такую пропротестную позицию. Сейчас это будет рассматриваться через призму, а вот помните, как было раньше – это отголоски тех событий годов 60-х. А почему они возвращаются? Потому что в Белом доме администрация Трампа. Он, якобы, расист, шовинист и так далее", — уверен Илья Кравченко, эксперт Российского Института стратегических исследований.Но в конце огромной статьи автор приходит к неожиданному выводу: "Да, все это может быть, конечно, и возрождением движения Ку-клукс-клан, а может случилось и так, что в период пандемии и экономических потрясений в Америке темнокожее население действительно стало больше совершать самоубийств через повешение. Неожиданный финал такой претенциозной статьи.