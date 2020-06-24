Компания Segway объявила о снятии с производства балансирующих электроскутеров

Компания Segway объявила о снятии с производства балансирующих электроскутеров. Речь идет о двухколесной модели с высоким рулем Segway PT (Personal Transporter), которая популяризовала этот вид личного транспорта в начале 2000-х.Идея знаменитого электросамоката принадлежит американскому изобретателю Дину Кеймену, автору "самоуравновешивающегося" инвалидного кресла iBOT с мотором. Первая модель Segway PT вышла в декабре 2001 году, продавалась за $5 тысяч и могла развивать скорость до 16 км/ч, пишет Fast Company.Кеймен ожидал, что "сегвеи" изменят мир так же, как автомобиль в эпоху лошадей с каретами. Первоначально компания планировала продать 100 тысяч электроскутеров уже в первые 13 месяцев после релиза, но за все время смогла реализовать около 140 тысяч штук. Для сравнения, Honda только за 2019 год продала втрое больше компактных кроссоверов CR-V.Революции в сфере транспорта, о чем мечтал Кеймен, Segway PT так не совершили. Тем не менее, эти устройства активно используют почтовые работники, полицейские, игроки в гольф, экскурсоводы и представители других профессий.Кеймен продал компанию в 2009 году, а в 2015-м она перешла к китайскому производителю двухколесных электрических самокатов Ninebot. Выпуск Segway PT на заводе в Бедфорде (штат Нью-Гэмпшир, США) будет прекращен с 15 июля этого года, а 21 сотрудника уволят.Несмотря на это, Segway под крылом Ninebot продолжает выпускать новые модели. Например, в 2018-м фирма представила робоскутера-носильщика Loomo, который может перевозить как своего владельца, так и его вещи. А в начале этого года была показана S-Pod — самая продвинутая с точки зрения комфорта пользователя модель.