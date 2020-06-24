В Москве в районе Алтуфьевского шоссе, где проходит операция по задержанию криминальных лидеров, один человек получил огнестрельное ранение.

В Москве в районе Алтуфьевского шоссе, где проходит операция по задержанию криминальных лидеров, один человек получил огнестрельное ранение.Ранее в правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. Полицией и ФСБ России был организован рейд, в ходе которого были задержаны около 30 человек. Некоторые из задержанных были вооружены, передает ТАСС. Входе проведения операции прозвучало несколько выстрелов. Информация о пострадавших проверяется.