В Петербурге 23 июня спустили на воду супертраулер Механик Маслак. Только за один день он способен произвести 250 тонн замороженной рыбной продукции. Для флота это уникальный опыт.

В Петербурге 23 июня спустили на воду супертраулер "Механик Маслак". Только за один день он способен произвести 250 тонн замороженной рыбной продукции. Для флота это уникальный опыт.Освящение судна священником и бутылка шампанского о борт.Так с соблюдением всех морских традиций на "Адмиралтейских верфях" возрождают традиции рыболовецкого флота страны — второй супертраулер серии СТ-192 для Русской рыбопромышленной компании меняет стихию."Механик Маслак" уникальное для нашего флота судно. Огромный — больше ста метров в длину, почти 14 тысяч тонн водоизмещения и 140 человек экипажа — таких судов в России еще не делали."Механик Маслак" поражает не только своими размерами, габаритами, но и производительностью. Каждый день этот супертраулер способен производить 250 тонн замороженной продукции из рыбы. Общий размер производимой ежесуточно продукции равен пятиэтажному дому."Любая рыба, которая попадает на судно, перерабатывается на 100%. Ничего обратно в море не попадает. Никаких отходов. Там стоит мощная мучная фабрика. На борту 7 линий по переработке рыбы. Представьте себе в минуту, выпускается 2000 штук филе. Разделанной. В минуту — 2 тысячи", — подчеркивает заместитель генерального директора по строительству флота ООО "Русская рыбопромышленная компания" Дмитрий Сапов.Обновление русскому рыболовецкому флоту необходимо было уже давно, ситуация на отечественном рынке возникла критическая."После парада советского союза наши рыбаки обновляли свой флот за счет покупки бывших в эксплуатации судов за рубежом. За прошедшие 30 лет российские рыбаки попали в полную зависимость от иностранных поставщиков. При этом средний возраст флота вырос до 30 лет. Износ перешагнул 90%", — пояснил председатель совета директоров ООО "Русская рыбопромышленная компания" Глеб Франк.Сегодня все меняется. Создание новых, современных и надежных траулеров началось в рамках государственной программы инвестиционных квот. Российские судостроительные верфи впервые за несколько десятилетий получили масштабные заказы на строительство рыбопромысловых судов."Флот действительно был устаревший, сейчас за счет того, что новые суда будут введены, мы сможем обновить флот почти на 50%", — соглашается заместитель министра сельского хозяйства России, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.За спуском на воду внимательно следили во Владивостоке. Именно там ждут эти траулеры, которые способны работать в самых непростых погодных условиях."Траулер мы планируем запустить в 2021 году. Работать традиционно он будет на промысле рыбы в Охотском и Белых морях. По сути, там, где наш весь флот и работает", — подчеркивает генеральный директор ООО "Русская рыбопромышленная компания" Виктор Литвиненко.Пока два спущенных на воду судна серии СТ-192 готовят к отправке во Владивосток, на "Аадмиралтейских верфях" в Петербурге уже готовят к закладке еще два аналогичных супертраулера. Всего отсюда планируется спустить на воду 10 таких судов, которые в конечном итоге сделают рыбу на каждом российском столе вкуснее и дешевле.