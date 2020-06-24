Telegram в среду признал нарушение конфиденциальности части своих пользователей.

Telegram в среду признал нарушение конфиденциальности части своих пользователей. Ранее в Интернете появилась база данных с никнеймами и телефонными номерами нескольких миллионов человек.Портал "Код Дурова" проверил часть аккаунтов и нашел совпадения. По данным портала, 30 процентов содержащихся в базе телефонов принадлежат россиянам, а оставшиеся — иранским пользователям Telegram.Как заявили в Telegram, утечки данных подобного формата (номер телефона - идентификатор пользователя) становятся возможны через злоупотребление встроенной функцией импорта контактов при регистрации пользователя. В компании отметили, что ни один мессенджер не может полностью исключить создание таких баз соответствия, пишет ТАСС.Далее в Telegram уверили, что минимум на 60 процентов утекшая в Сеть база уже не актуальна. "Дополнительные меры, предпринятые нами в конце лета 2019 года по обращениям из Гонконга, принесли успешный результат", — пояснили в компании.Оператор мессенджера напомнил, что пользователи могут использовать опцию "Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона". Настройка позволяет полностью скрыть связь между аккаунтом и номером телефона, хотя и серьезно затрудняет общение через Telegram обычным пользователям.На территории России Telegram был заблокирован с апреля 2018 года. 18 июня Роскомнадзор разблокировал мессенджер на территории России, где им пользуются около 30 миллионов человек.